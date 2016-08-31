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تقرير في الجول – حكم الزمالك والوداد.. المعلم ' الإنجليزي ' سيء الحظ الذي يعرفه المصريون

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تقرير في الجول – حكم الزمالك والوداد.. المعلم ' الإنجليزي ' سيء الحظ الذي يعرفه المصريون تقرير في الجول – حكم الزمالك والوداد.. المعلم ' الإنجليزي ' سيء الحظ الذي يعرفه المصريون

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة مباراة الزمالك والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم الجنوب إفريقي دانايل بينيت.. فمن هو؟

وتقام مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر المقبل في استاد برج العرب بعد أن أسند الكاف المباراة لطاقم تحكيم من جنوب إفريقيا على رأسه بينيت.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح الحكم الذي سيدير مباراة الزمالك الهامة..

من هو؟

دانيال بينيت من مواليد إنجلترا في مدينة ديوسبري الذي أتم عامه الأربعين في 22 أغسطس المنقضي قبل انتقاله للعيش في جنوب إفريقيا مع أسرته.

وحصل بينيت على الجنسية الجنوب إفريقية ويعمل حاليا كمدرس في مدرسة مونديور الابتدائية في جنوب إفريقيا بجوهانسبرج.

ونال بينيت الشارة الدولية في 2003 ومنذ حينها وهو من كبار الحكام في جنوب إفريقيا.

وحصل بينيت على جائزة أفضل حكم في جنوب إفريقيا في 2000-2001 و2010-2011.

يعرفه المصريون

هذه ليست الزيارة الأولى لدانيال بينيت إلى القاهرة، إذ سبق وأدار أكثر من مباراة للفرق المصرية وأيضا لمنتخب آخرها مواجهة نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي انتهت بهدف رمضان صبحي.

فيما أدار بينيت مباراة واحدة للزمالك من قبل كانت ضد يونيون دوالا في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري في الكاميرون والتي انتهت بفوز الأبيض 1-0.

وسجل هدف الزمالك وقتها محمد كوفي بتصويبة صاروخية..

فيما أدار الحكم الجنوب إفريقي أربع مباريات للأهلي بداية من 2008 وأخرها في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2014.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة واحدة في وجود بينيت كانت في كأس السوبر الإفريقي 2009 التي فاز بها الأهلي على الصفاقسي 2-1.

بينما خسر الأهلي في مباريات أدارها الحكم الجنوب إفريقي مرة واحدة ضد أهلي بنغازي بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من دوري الأبطال 2014.

تلك المباراة شهدت احتساب دانيال بينيت ركلة جزاء على حسام عاشور لاعب وسط الأهلي.

سيء الحظ

سجل الحكم من البطاقات الصفراء والحمراء مناسبا، إذ يشهر بمعدل 3.17 بطاقة صفراء في المباراة الواحدة، ويحتسب ركلة جزاء بمعدل ركلة كل خمس مباريات، بينما بطاقاته الحمراء شحيحة، إذ يشهر بطاقة حمراء كل ست مباريات وربع تقريبا.

ولم يشهد تاريخ الحكم الجنوب إفريقي أي كوارث تحكيمية واضحة.. وهو ما رشحه لأن يكون ضمن قائمة الحكام في كأس العالم الأخير 2014 بالبرازيل.

لكن إصابة دانيال بينيت حرمته من المشاركة في المونديال على الرغم من محاولات الطاقم الطبي التابع للفيفا لإسعافه.

وقد أرسل جيروم فالكه السكرتير العام للفيفا وقتها خطابا للاتحاد الجنوب إفريقي يعرب فيه عن أسفه من عدم لحاق دانيال بينيت من إدارة مباريات في مونديال البرازيل.

وكان نص الخطاب "كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها السيد بينيت أنه يحتاج للعلاج لمدة من أربعة إلى ستة أسابيع، وبالتالي لن يكون قادرا على إدارة مباريات في كأس العالم 2014".

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