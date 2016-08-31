حكاية طاهر محمد - انتقل إلى لو هافر لأسباب جزائرية ويتحدث الفرنسية بطلاقة

مهاجم مصري شاب فضل الانتقال إلى فريق يلعب في دوري الدرجة الثانية بفرنسا على الانضمام للأهلي، يبدأ مشوار احترافه على أمل تكرار النجاحات المصرية في أوروبا.

فقد أعلن الفريق الفرنسي رسميا يوم الأربعاء ضم طاهر محمد - 18 عاما - لمدة موسم على سبيل الإعارة من المقاولون العرب.

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البداية

بدأت حكاية طاهر مع الكرة في سن الثماني سنوات في صفوف ناشئي المقاولون العرب، وتدرج في صفوف الناشئين بالنادي حتى وقع على عقد احترافي في سن الـ16.

يقول طاهر إنه لعب 70 مباراة بقميص المقاولون في الدوري الممتاز مما أكسبه خبرة في هذه السن الصغيرة.

عيون أوروبية

قبل بداية مشوار احترافه أبدى سبورتنج لشبونة البرتغالي رغبته في ضم طاهر وطلب خضوعه لفترة اختبار، لكن تواجده في صفوف منتخب مصر للشباب حال دون ذلك فقد كان الفريق يلعب الجولة الحاسمة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 خلال شهر يوليو الماضي.

كما طلب نورديشلاند الدنماركي ضمه، لكن اللاعب طار لفرنسا من أجل قضاء فترة معايشة مع لو هافر في أغسطس.

لا للأهلي

في الوقت نفسه طلب الأهلي من المقاولون ضم طاهر لكن اللاعب وناديه ووكيله كانوا يرغبون في خوض تجربة احتراف اللاعب في هذا السن، ولذلك تم رفض عرض الشياطين الحمر.

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قضى مهاجم منتخب مصر للشباب أسبوع تحت الاختبار مع لو هافر ونجح في إقناع بوب برادلي المدير الفني للفريق ومسؤولي النادي بضمه.

ووقع على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لموسم على سبيل الإعارة من المقاولون مع أحقية الشراء، وهو الحل الذي أرضى كل الأطراف، الناديان وطاهر ووكيله ممدوح عيد.

يهدف المقاولون لإعادة سيناريو محمد النني لاعب وسط منتخب مصر الذي انتقل من ذئاب الجبل إلى بازل في يناير 2013 على سبيل الإعارة، قبل أن يثبت نجاحه ويجبر ناديه السويسري على التعاقد معه في صفقة انتقال كاملة، ومنه إلى أرسنال في يناير 2016.

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تأثير جزائري

عقب تعاقده مع الفريق الفرنسي قال طاهر "لو هافر فريق عظيم أخرج أكثر من لاعب مميز، مثل بول بوجبا ورياض محرز وديميتري باييه، سأفعل ما في وسعي من أجل السير على خطاهم".

بوجبا انتقل من لو هافر إلى مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس قبل العودة إلى الشياطين الحمر مجددا، بينما انتقل محرز من الفريق الفرنسي إلى ليستر سيتي وحقق لقب الدوري الإنجليزي، بينما لعب باييه في صفوف الناشئين بالنادي قبل التنقل بين أكثر من فريق فرنسي حتى استقر في وست هام الإنجليزي.

وأضاف طاهر "الفريق الحالي يضم العديد من اللاعبين المميزين منهم زين الدين فرحات لاعب منتخب الجزائر، وأتمنى أن ننجح في التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل".

يتحدث الفرنسية بطلاقة

عندما تستمع إلى حديث طاهر ستتعجب من إتقانه اللغة الفرنسية، فاللاعب الشاب تعلم في مدارس فرنسية بالقاهرة، والتحق بالجامعة الفرنسية، غير أن والدته تتحدث هذه اللغة بطلاقة.



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ولذلك لن يجد اللاعب أي مشاكل في التأقلم، فهو يتحدث الفرنسية بطلاقة كما أن مدربه بوب برادلي قضى عامين في تدريب منتخب مصر، تبنى محمد صلاح كرويا في بداياته حتى نضج.

طاهر يعد أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر للشباب الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بزامبيا 2017.