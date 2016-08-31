أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«تقصي حقائق القمح»: إخلاء سبيل المتهمين لا يمنع عنهم المسئولية الجنائية

Google+ Print
«تقصي حقائق القمح»: إخلاء سبيل المتهمين لا يمنع عنهم المسئولية الجنائية «تقصي حقائق القمح»: إخلاء سبيل المتهمين لا يمنع عنهم المسئولية الجنائية

النائب مجدى ملك

قال رئيس لجنة تقصى الحقائق في فساد توريد القمح مجدي ملك، إن قرار النيابة العامة في إخلاء سبيل بعض المتهمين في قضية فساد توريد القمح بعد سدادهم الفروق الخاصة، مجرد إجراء قانوني في التحقيقات الجارية، إلا أنه لا يمنع المسؤولية الجنائية عن المتهمين.

وأضاف ملك خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الجميع يثق في النائب العام، ومؤسسة القضاء، موضحًا: “القضية مازالت مستكملة حتى هذه اللحظة”.

وأوضح ملك أن ما يمسي بالتسوية الصفرية هي الباب الأساسي لهؤلاء من أجل الهروب من جرائمهم، وهي عندما يكون العجز 4 أو 5%، ولكن عندما يكون 50% وهو القمح المصري الذي تم الاستيلاء عليه، وهو المدعم من قبل المصرية فأين يأتوا بالأقماح الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب