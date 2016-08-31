رسميًا.. رفع أسعار ألبان الأطفال المدعم بدءًا من الغد

قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن وزارة الصحة سترفع بدءًا من الغد الخميس، أسعار ألبان الأطفال المدعمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة.

وكتب فواد على حسابه الرسمي على فيسبوك “غدًا صرف ألبان الأطفال المدعمة بمنافذ وزاره الصحة ومراكز الأمومة والطفوله للمواليد سن يوم إلى ٦شهور بسعر 5 جنيه بدلًا من 3جنيه”.

وتابع ” ألبان المواليد من سن ٦ أشهر إلى أكبر بسعر 26 جنيه بدلًا من 18″، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان الغير مدعمة من 15٪ إلى 30″.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة الماسخ مدير إدارة الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن الوزارة تتجه إلى إعادة هيكلة منظومة دعم ألبان الأسعار، مشيرة إلى أن الألبان التي يبلغ سعرها 18 جنيه ستصل إلى 25 جنيه.

ولفتت الماسخ في تصريحات خاصة لـ«ONA» إلى أن هناك نوعًا من ألبان الأطفال سينخفض سعرة من 17 جنيه إلى 5 جنيهات، موضحة أن وزارة الصحة ليس لها علاقة بزيادة أسعار الألبان الحرة.