بالصور…مغامرة فريق «نهار جديد» في مصنع «قادر»

تبث قناة النهار قريبا ضمن فقرات برنامج “نهار جديد”، تقريرًا تلفزيونيًا هو الأول من نوعه داخل مصنع “قادر”، التابع للهيئة العربية للتصنيع.

ونجحت الإعلامية أسماء مصطفى وفريق عمل النهار، في دخول المصنع والحصول على لقطات حصرية للمدرعة “فهد”، والتي يتم انتاج معظم مكوناتها في مصر.

كما قاموا بصعود سلم الإطفاء الخاص بسيارات إطفاء صغيرة الحجم مخصصة للحرائق التي تشتعل في الشوارع الضيقة، وحصل فريق عمل النهار على تفاصيل كاملة تخص الجهود المبذولة، من أجل رفع نسبة المنتج المحلي في إنتاج المصنع وباقي مصانع الهيئة العربية للتصنيع، والإمكانات التنافسية التي تتمتع بها المصانع الحربية المصرية بالمقارنة بمثيلاتها في المنطقة.