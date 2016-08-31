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خبير أمن المعلومات يكشف تأثير تكنولوجيا الجيل الرابع على المستخدمين

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خبير أمن المعلومات يكشف تأثير تكنولوجيا الجيل الرابع على المستخدمين خبير أمن المعلومات يكشف تأثير تكنولوجيا الجيل الرابع على المستخدمين

رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عادل عبد المنعم

قال خبير أمن المعلومات ورئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عادل عبد المنعم، إنه من المفترض أن يتم تشغيل خدمات الجيل الرابع من تقنيات التليفونات المحمولة “4G”، في خلال 6 أشهر من انتهاء الإجراءات التعاقدية ما بين جهاز تنظيم الاتصالات، والشركات المتقدمة للحصول على تراخيص التقنية الجديدة.

وأضاف عبد المنعم خلال لقائه على قناة “الغد” ، أن تطبيق هذه التقنية الجديدة سيقدم نقلة نوعية في خدمات الاتصالات، ونقل البيانات، حيث أن سرعات نقل البيانات في التقنية الجديدة هي أضعاف الوضع الحالي، لأنها تمنح سرعات اتصال تتراوح ما بين 100 إلى 1000 ميجابت للثانية، الأمر الذي يُؤدي إلى طفرة في وسائل الاتصال، ودعم تطبيقات التواصل ، والبث الرقميIPTV.

وأوضح عبد المنعم أن التقنية الجديدة ستؤدي إلى نقلة نوعية في أدوات البث الرقمي، والتعليم الالكتروني، بالإضافة إلى دعم التطبيقات الخاصة بمجال الطب عن بعد، فضلاً عن دعم خدمات الإلكترونية.

وأشار عبد المنعم إلى أن دول الإمارات والكويت وقطر والسعودية، قاموا باستخدام هذه التقنية الجديدة خلال الثلاث أعوام الماضية، لافتاً إلى أن السرعة الفائقة المرتبطة باستخدام التقنية الجديدة تؤدي إلى ضرورة وضع معايير مناسبة لتأمين المعلومات، حيث أن التقنية الجديدة تجعل إمكانية نقل البيانات من الأجهزة المخترقة يتم بسرعة عالية، الأمر الذي يجعل سرقة هذه المعلومات بصورة أسرع بكثير عما قبل.

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