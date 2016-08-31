أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى أبورديس يطالبون الرقابة الإدارية بحل أزمات الصحة والمواصلات

Google+ Print
بالصور.. أهالى أبورديس يطالبون الرقابة الإدارية بحل أزمات الصحة والمواصلات بالصور.. أهالى أبورديس يطالبون الرقابة الإدارية بحل أزمات الصحة والمواصلات

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

شنت هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء برئاسة العميد أحمد عادل، حملة موسعة داخل مدينة أبورديس، واستمع الرائد محمد رمضان عضو الرقابة الإدارية إلى مطالب بدو أبورديس، والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين بجميع المجالات، بهدف التواصل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، للعمل على حل مشاكل المواطنين على أرض الواقع، وفقدت اللجنة مقر الوحدة الصحية بحى السلام بالمدينة، والتف المواطنون حول عضو هيئة الرقابة الإدارية يشكون من سوء الخدمات الصحية التى تقدم بالوحدة وعدم توافر أخصائيين بالمدينة، مما يؤدى إلى وفاة أكثر الحلات المرضية.

 

وتطرق المواطنون لمشكلة مرضى الغسيل الكلوى الذين يتم نقلهم إلى مستشفى الطور العام، لإجراء الغسيل، لعدم توافر وحدة غسيل كلوى، وسيارات إسعاف غير مجهزة، مما تعرض حياتهم للخطر بالإضافة إلى الروتين، ومطالبة المرضى بإجراء بحث اجتماعى يفيد بعدم قدرتهم المالية للتنقل عبر سيارات خاصة، كما طالبوا بتزويد سيارات الإسعاف التى تنقل مصابى الحوداث على الطريق الدولى بطبيب أو مسعف مدرب لعمل الإسعافات الأولية لهذه الحالات التى تموت قبل وصولها للمستشفى بسبب بعد المسافات على الطريق الدولى.

 

كما اشتكى المواطنون من عدم كفاءة الأجهزة الطبية التى تعمل بالوحدة وكشف طبيب الأسنان أن الجهاز الخاص بالقسم لم يعمل بالإضافة إلى عدم توافر وسائل مواصلات داخلية بالمدينة لنقل الموظفين إلى مقر عملهم ونقل الطلاب إلى مدارسهم.

 

 وتواصل الرائد محمد رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية مع الدكتور خالد أبو هاشم مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، الذى أكد توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل مرضى الغسيل الكلوى، ويصل عددهم 6 أشخاص لمدينة الطور، دون عمل بحث اجتماعى، وعن مشكلة تزويد الإسعاف الخاص بنقل حالات الطريق بطبيب أو مسعف تواصل عضو الرقابة الإدارية بالدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتزويد جميع سيارات الإسعاف بمسعف وبعض الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المواطنين.

 

كما تواصل عضو الرقابة الإدارية بالمهندس عبد الرازق محمد خليل رئيس مدينة أبورديس لحل مشكلة عدم توافر مواصلات داخلية، إذ أكد رئيس المدينة على أنه سيسهل إجراءات ترخيص سيارات نقل داخلى بالمدينة للسائقين الذين يتقدمون لذلك.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية