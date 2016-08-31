بالصور.. أهالى أبورديس يطالبون الرقابة الإدارية بحل أزمات الصحة والمواصلات

شنت هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء برئاسة العميد أحمد عادل، حملة موسعة داخل مدينة أبورديس، واستمع الرائد محمد رمضان عضو الرقابة الإدارية إلى مطالب بدو أبورديس، والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين بجميع المجالات، بهدف التواصل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، للعمل على حل مشاكل المواطنين على أرض الواقع، وفقدت اللجنة مقر الوحدة الصحية بحى السلام بالمدينة، والتف المواطنون حول عضو هيئة الرقابة الإدارية يشكون من سوء الخدمات الصحية التى تقدم بالوحدة وعدم توافر أخصائيين بالمدينة، مما يؤدى إلى وفاة أكثر الحلات المرضية.

وتطرق المواطنون لمشكلة مرضى الغسيل الكلوى الذين يتم نقلهم إلى مستشفى الطور العام، لإجراء الغسيل، لعدم توافر وحدة غسيل كلوى، وسيارات إسعاف غير مجهزة، مما تعرض حياتهم للخطر بالإضافة إلى الروتين، ومطالبة المرضى بإجراء بحث اجتماعى يفيد بعدم قدرتهم المالية للتنقل عبر سيارات خاصة، كما طالبوا بتزويد سيارات الإسعاف التى تنقل مصابى الحوداث على الطريق الدولى بطبيب أو مسعف مدرب لعمل الإسعافات الأولية لهذه الحالات التى تموت قبل وصولها للمستشفى بسبب بعد المسافات على الطريق الدولى.

كما اشتكى المواطنون من عدم كفاءة الأجهزة الطبية التى تعمل بالوحدة وكشف طبيب الأسنان أن الجهاز الخاص بالقسم لم يعمل بالإضافة إلى عدم توافر وسائل مواصلات داخلية بالمدينة لنقل الموظفين إلى مقر عملهم ونقل الطلاب إلى مدارسهم.

وتواصل الرائد محمد رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية مع الدكتور خالد أبو هاشم مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، الذى أكد توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل مرضى الغسيل الكلوى، ويصل عددهم 6 أشخاص لمدينة الطور، دون عمل بحث اجتماعى، وعن مشكلة تزويد الإسعاف الخاص بنقل حالات حوادث الطريق بطبيب أو مسعف تواصل عضو الرقابة الإدارية بالدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتزويد جميع سيارات الإسعاف بمسعف وبعض الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المواطنين.

كما تواصل عضو الرقابة الإدارية بالمهندس عبد الرازق محمد خليل رئيس مدينة أبورديس لحل مشكلة عدم توافر مواصلات داخلية، إذ أكد رئيس المدينة على أنه سيسهل إجراءات ترخيص سيارات نقل داخلى بالمدينة للسائقين الذين يتقدمون لذلك.