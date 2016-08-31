القبض على "خط الصعيد" بعد ارتكابه جريمة قتل و25 سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية الذى يطلق عليه "خط الصعيد" المتهم بتكوين تشكيل عصابى للسطو المسلح والمتهم بارتكاب جريمة قتل و25 جريمة سرقة بالإكراه، بالإضافة إلى مقاومة السلطات، إذ تم ضبط المتهم عقب هروبه من محافظة سوهاج، واختبائه بشقة فى منطقة الطالبية، وبحوزته بندقية آلية، وذخيرة وسيارة مسروقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد استئجار مسجل خطر يدعى "حمدى.ا" لشقة بمنطقة الطالبية للاختباء بها بعد هروبه من قبضة قوات الأمن بسوهاج عقب تبادله وأفراد تشكيل عصابى إطلاق الأعيرة النارية مع رجال المباحث خلال القبض عليهم، إذ تمكن المتهم من الهرب وكشفت التحريات أن المتهم مطلوب القبض عليه لاتهامه فى قضية قتل بالإضافة إلى ارتكابه 25 جريمة سرقة بالإكراه وسطو مسلح.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم اصطحب أفراد أسرته للإقامة بصحبته بالشقة وأنه يحوز بندقية آلية وكمية من الذخيرة.

وتمت الاستعانة بضباط العمليات الخاصة وإعداد كمين للمتهم أسفل العقار الذى يقيم به، ليتم القبض عليه خلال توجهه لاستقلال سيارته، وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها بمحافظة سوهاج، وعثر بداخلها على بندقية آلية و150 طلقة، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه من اتهامات، وأضاف أن حيازته للسلاح النارى والذخيرة المضبوطة لاستخدامها فى مقاومة السلطات وإطلاق الأعيرة النارية خلال أى محاولة للقبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.