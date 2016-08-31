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إخلاء سبيل عامل اتهمته شقيقته بالتعدى على ابنتها جنسيا بالقليوبية

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إخلاء سبيل عامل اتهمته شقيقته بالتعدى على ابنتها جنسيا بالقليوبية إخلاء سبيل عامل اتهمته شقيقته بالتعدى على ابنتها جنسيا بالقليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، برئاسة محمد عبد الرحمن بإخلاء سبيل "عامل" اتهمته شقيقته باستدراج ابنتها التي لم يتعد عمرها  7سنوات لشقة سكنية واعتدى عليها جنسيا، وجاء إخلاء السبيل بعد تنازل الشقيقة عن المحضر.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القليوبية تلقي إخطارا بالواقعة ودلت تحريات المباحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر  إلى أنه تلقى العميد صومائيل مسعود مأمور قسم ثان شبرا الخيمة لقسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من "انتصار.ش.ا"42 سنة ربة منزل - بقيام شقيقها "عيسى . ش" 41 سنة عامل باستدراج نجلتها الطفلة "ش.م.ح" 7 سنوات ومقيمة ذات العنوان للشقة سكنه والاعتداء عليها جنسيا من دبرها وتمكن المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وضباط  وحدة مباحث من ضبط المتهم .

وبمواجهته اعترف أنه يعانى من مرض نفسى وارتكب الواقعة دون وعى، وتحررعن ذلك المحضر رقم 8956 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016.

 


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