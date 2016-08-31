وفد سلطة الطيران السويسرى يغادر بعد بحث تأمين مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي وفد سلطة الطيران المدني السويسري ، بعد زيارة استغرقت 3 أيام ، التقي خلالها الوفد المهندس محمد سعيد محروس رئيس شركة ميناء القاهرة، للتعاون بشأن توفير كل الإمكانيات اللازمة لتأمين المطار وفحص الركاب والحقائب بصالات السفر .

وعقدت القيادات الأمنية فى مطار القاهرة وسلطة الطيران المصرية سلسلة من الاجتماعات خلال ثلاثة أيام مع الوفد السويسري، لعرض الخبرات والإمكانيات السويسرية لتأمين الركاب والحقائب والطائرات خاصة المتوجهة إلى سويسرا، وتبادل زيارات الوفود الأمنية بين مصر وسويسرا خاصة فى مجال الطيران المدنى والمطارات .