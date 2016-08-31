منظمة حظر الأسلحة تعلن إخراج آخر شحنة من الأسلحة الكيميائية فى ليبيا

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، إخراج آخر شحنة من المواد الكيميائية القتالية من ليبيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن أوزومجو فى تصريح صحفى أدلى به من لاهاى قوله - إن إتمام عملية إخراج المخزون الليبى من الأسلحة الكيميائية فى 27 أغسطس الجارى أغلق باب مرحلة مهمة "تضمن عدم وقوع هذه المواد الكيميائية فى أيد تسيئ استخدامها".

وأعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ثقته بأن يتم إتلاف السلاح الكيميائى الليبى فى مواعيد محددة وبمراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وغادرت آخر دفعة من الأسلحة الكيميائية الليبية أراضى ليبيا تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة أمس بحسب نائب رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية موسى الكونى والذى صرح بأن : "كافة الكميات من الأسلحة الكيميائية الليبية قد نقلت من البلاد".

يذكر أن 23 خزانة من السلاح الكيميائى تم نقلها يوم السبت الماضى من ميناء مدينة مصراتة إلى ألمانيا على متن سفينة دنماركية.

وتحظى ليبيا فى إتلاف مخزونها من الأسلحة الكيميائية بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا ومالطا وفنلندا وفرنسا.

وأشادت منظمة حظر السلاح الكيميائى بدور الدنمارك والتى وفرت سفنا لنقل المواد الكيميائية من ليبيا.