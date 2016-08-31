أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمة حظر الأسلحة تعلن إخراج آخر شحنة من الأسلحة الكيميائية فى ليبيا

Google+ Print
منظمة حظر الأسلحة تعلن إخراج آخر شحنة من الأسلحة الكيميائية فى ليبيا منظمة حظر الأسلحة تعلن إخراج آخر شحنة من الأسلحة الكيميائية فى ليبيا

>( أ ش أ )

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، إخراج آخر شحنة من المواد الكيميائية القتالية من ليبيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن أوزومجو فى تصريح صحفى أدلى به من لاهاى قوله - إن إتمام عملية إخراج المخزون الليبى من الأسلحة الكيميائية فى 27 أغسطس الجارى أغلق باب مرحلة مهمة "تضمن عدم وقوع هذه المواد الكيميائية فى أيد تسيئ استخدامها".

وأعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ثقته بأن يتم إتلاف السلاح الكيميائى الليبى فى مواعيد محددة وبمراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وغادرت آخر دفعة من الأسلحة الكيميائية الليبية أراضى ليبيا تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة أمس بحسب نائب رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية موسى الكونى والذى صرح بأن : "كافة الكميات من الأسلحة الكيميائية الليبية قد نقلت من البلاد".

يذكر أن 23 خزانة من السلاح الكيميائى تم نقلها يوم السبت الماضى من ميناء مدينة مصراتة إلى ألمانيا على متن سفينة دنماركية.

وتحظى ليبيا فى إتلاف مخزونها من الأسلحة الكيميائية بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا ومالطا وفنلندا وفرنسا.

وأشادت منظمة حظر السلاح الكيميائى بدور الدنمارك والتى وفرت سفنا لنقل المواد الكيميائية من ليبيا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365