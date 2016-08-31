المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة: مجلس الأمن منقسم على نفسه في الأزمة السورية‎

قال المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة، عبد الحميد صيام، إن مجلس الأمن منقسم على نفسه في الأزمة السورية منذ اليوم الأول، لأن الفيتو الروسي حاليا ضد استصدار قرار يدين دمشق باستخدام أسلحة كيماوية ضد فصائل مسلحة.

وأضاف صيام خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن تقرير التحقيقات فني تقني لا علاقة له بالأوضاع السياسية وهو مكون من 102 صفحة ويضم 3 أنواع من الأدلة دامغة وكافة وملموسة، واعتمد هذا التقرير على المقابلات والتقارير الطبية ومقابلات مع الشهود الذين عايشوا تلك الهجمات.

وأوضح صيام أن التقرير حاول أن يكون دقيقا في وصف الأحداث والوقائع وإذا كان هناك أي معلومة لا تتوفر بها صفات الدليل القاطع يتم استبعادها، لافتا إلى أن العقبة داخل مجلس الأمن سياسية بحتة، حيث أن هناك من يؤيد النظام داخل مجلس الأمن بغض النظر عن التفاصيل والتحقيقات التى تثبت تورطه في جرائم.