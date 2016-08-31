وزير التعليم يضع حجر الأساس لأول مدرسة علي الطراز الياباني بالغردقة‎

​قام ​​الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بوضع حجر اساس المدرسة اليابانية ضمن المنحة اليابانبة المقدمة لمصر لدعم العملية التعليمة بمختلف المحافظات والتي ستقام علي مساحة ١٢ الف م٢ وتتكون من ١١ فصل تعليم أساسي وتعتمد علي النظام التعليمي علي النمط الياباني في الدراسة زيادة الأنشطة المدرسية والمهارية للطلاب وليس الدراسية فقط وتحتاج بذلك الي فراغات وغرف اكثر واكبر من المدرسة العادية والتكلفة التقديرية للمدرسة في حدود ١٠ مليون جنيه​ .​

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدينة الغردقة لتفقد بعض المدارس بها لمتابعة الاستعدادات لإستقبال العام الدراسي الجديد يذكر ان هذة المدرسة تعتبر المدرسة الأولي بمحافظة البحر الأحمر التي يتم تنفيذها علي الطراز الياباني ، وتقام تحت اشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية .