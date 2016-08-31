أحدث صيحة طبية.. الروبوت يدخل عالم جراحة المستقيم

كشف الدكتور محمد الليبيشى أستاذ جراحة القولون والشرج والمستقيم، جامعة الإسكندرية، ورئيس المجموعة المصرية لجراحة القولون والشرج، أن الروبوت أصبح يستخدم فى الجراحة على نطاق أوسع وهو أحدث من جراحة المناظير.

وأشار الليبيشى إلى أن العمليات الجراحية تختلف كل حالة عن الأخرى، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من ورم بالقولون أو المستقيم فى مراحله الأولية، يمكن إزالة الورم عن طريق الجراحة فقط، أما الأشخاص الذين يكونون فى المراحل المتقدمة والتى يكون فيها الورم كبير وانتقل إلى الغدد اليمفاوية وأجزاء أخرى من الجسم يجب استخدام العلاج الكيماوى أو الإشعاعى قبل التدخل الجراحى.

وأضاف أستاذ الجراحة أن ظهور الأورام السرطانية مرة أخرى فى القولون والمستقيم يعتمد على مرحلة وخصائص الورم وخبرة الجراح، وعلى حسب انتشار الورم فى جدار القولون والغدد الليمفاوية وباقى أعضاء الجسم.

جاءت تصريحات الأستاذ الدكتور محمد سعد الليبيشى على هامش المؤتمر الثامن عشر للجمعية المصرية لجراحين القولون والشرج، الذى تستمر فعالياته فى الفترة من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر من العام الجارى، وذلك فى أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.