فتح باب التقدم للحصول على الدبلوم التخصصي بمعهد التمريض بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (137) المنعقدة بتاريخ 30/8/2016 علي فتح باب التقدم للحصول علي الدبلوم التخصصي في المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض بالجامعة بعد إنشاء البرنامج والالتزام باللائحة الموحدة على ألا يزيد عدد الطلاب عن (50) طالب .

أكد رئيس جامعة بني سويف على الاهتمام المستمر للجامعة في عمل برامج متميزة لأهميتها الواضحة في مجالات خدمة المجتمع والبيئة واحتياجات سوق العمل ومساهمة في زيادة الاتجاه للجودة ورفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا وأمل الجامعة وطبقا لخطتها الإستراتيجية في أن تسير جميع الكليات في تبني وزيادة مثل هذه البرامج المتميزة وبما يصب أيضا في صالح الجامعة كجامعة بحثية تكنولوجية

أشار إلى أهمية الارتقاء بمستوي خريج جامعة بني سويف وتطويره في الجانب الأكاديمي لقطاع التمريض بالجامعة نظرا لأهميته الشديدة ودوره الأساسي في الارتقاء بالمنظومة الطبية المصرية , موضحاُ أن الجامعة تراعى قبل إنشاء كلية جديدة أو برنامج جديد متميز في إحدى الكليات احتياجات ومتطلبات سوق العمل والمستجدات العلمية الدولية.