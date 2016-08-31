أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فتح باب التقدم للحصول على الدبلوم التخصصي بمعهد التمريض بجامعة بني سويف

Google+ Print
فتح باب التقدم للحصول على الدبلوم التخصصي بمعهد التمريض بجامعة بني سويف فتح باب التقدم للحصول على الدبلوم التخصصي بمعهد التمريض بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (137) المنعقدة بتاريخ 30/8/2016 علي فتح باب التقدم للحصول علي الدبلوم التخصصي في المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض بالجامعة بعد إنشاء البرنامج والالتزام باللائحة الموحدة على ألا يزيد عدد الطلاب عن (50) طالب .

أكد رئيس جامعة بني سويف على الاهتمام المستمر للجامعة في عمل برامج متميزة لأهميتها الواضحة في مجالات خدمة المجتمع والبيئة واحتياجات سوق العمل ومساهمة في زيادة الاتجاه للجودة ورفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا وأمل الجامعة وطبقا لخطتها الإستراتيجية في أن تسير جميع الكليات في تبني وزيادة مثل هذه البرامج المتميزة وبما يصب أيضا في صالح الجامعة كجامعة بحثية تكنولوجية

أشار إلى أهمية الارتقاء بمستوي خريج جامعة بني سويف وتطويره في الجانب الأكاديمي لقطاع التمريض بالجامعة نظرا لأهميته الشديدة ودوره الأساسي في الارتقاء بالمنظومة الطبية المصرية , موضحاُ أن الجامعة تراعى قبل إنشاء كلية جديدة أو برنامج جديد متميز في إحدى الكليات احتياجات ومتطلبات سوق العمل والمستجدات العلمية الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا