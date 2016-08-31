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قريبًا.. 600 ألف طائرة بدون طيار في سماء أمريكا

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قريبًا.. 600 ألف طائرة بدون طيار في سماء أمريكا قريبًا.. 600 ألف طائرة بدون طيار في سماء أمريكا

طائرة بدون طيار – أرشيفية

وضعت قواعد سلامة جديدة فيما يخص الطائرات بدون طيار التجارية ستسمح لنحو 600 ألف منها بالتحليق في سماء أمريكا خلال عام واحد، وفقًا لتقديرات إدارة الطيران الاتحادية «FAA».

ونقلت روسيا اليوم عن صحيفة الديلي ميل البريطانية أن مايكل هويرتا، مدير «FAA» قال في مؤتمر صحفي، إن وضع قواعد تحكم تحليق طائرات بدون طيار تجارية صغيرة كان بهدف تطبيق قواعد السلامة العامة.

وبذلك ستكون هنالك بيئة مناسبة لهذه التكنولوجيا الناشئة من أجل تفعيل عملها بسرعة كبيرة مع ضمان السلامة الجوية.

كما تم اختبار بضعة آلاف من الطائرات بدون طيار وخطوط النقل، وكذلك جاهزية رجال الإطفاء للمساعدة في الحالات الحرجة، وسيكون على مشغلي الطائرات بدون طيار اجتياز اختبار لمعرفتهم قواعد الطيران الذي تديره إدارة الطيران الاتحادية.

يذكر أن إدارة الطيران الاتحادية كانت تطلب من مشغلي الطائرات بدون طيار، تراخيص الطيران التي تفرض عادة على الطائرات المأهولة، وبعد أن اشتكت الشركات التجارية المصنعة من صعوبة هذه الأمر وارتفاع النفقات، قامت FAA بتعديل هذا المطلب لتفعيل تشغيل طائرات بدون طيار في أقرب وقت ممكن.

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