نشرة ONA.. منى زكي ضيفة CBC.. هنيدي ينضم لـ«تياترو مصر».. أماني الخياط مستمرة على العاصمة 2

إعداد- إنجي لطفي:

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

> أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسميًا، عن إنهاء التعاقد بينها وبين قناة المحور..للمزيد

انضم الفنانون محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر، للموسم الجديد من ” تياترو مصر” والذي يعرض على شاشة الحياة..للمزيد

نفى مصدر مسئول بشبكة قنوات العاصمة، اليوم الأربعاء، ما نشرته بعض المواقع عن حدوث خلافات بين الدكتور سعيد حساسين رئيس الشبكة مع الإعلامية أماني الخياط، ما تسبب في رحيلها..للمزيد

قال الإعلامي سعيد حساسين، مالك قناتي العاصمة، إن القناة تعاقدت مع الناقد محمود معروف على تقديم برنامج فني يتناول السير الذاتية للفنانين من الزمن الجميل..للمزيد

أعلنت الشركة المتحدة «شركة مساهمة مصرية»، والمسؤولة عن إدارة شركة راديو النيل عن تعاقدها مع وكالة ميديا سيتي لتصبح وكيلًا إعلانيًا حصريًا لإذاعة “ميجا إف إم”..للمزيد

سجل الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج «قصر الكلام» على شاشة “النهار one”، حلقة خاصة من واحة سيوة..للمزيد