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نشرة ONA.. منى زكي ضيفة CBC.. هنيدي ينضم لـ«تياترو مصر».. أماني الخياط مستمرة على العاصمة 2

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هنيدى_منى ذكى_أمانى الخياط

هنيدى_منى ذكى_أمانى الخياط

 

إعداد- إنجي لطفي:

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.
> أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسميًا، عن إنهاء التعاقد بينها وبين قناة المحور..للمزيد

رانيا محمود ياسين_أرشيفية

رانيا محمود ياسين_أرشيفية

انضم الفنانون محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر، للموسم الجديد من ” تياترو ” والذي يعرض على شاشة الحياة..للمزيد

محمد هنيدي_أرشيفية

محمد هنيدي_أرشيفية

نفى مصدر مسئول بشبكة قنوات العاصمة، اليوم الأربعاء، ما نشرته بعض المواقع عن حدوث خلافات بين الدكتور سعيد حساسين رئيس الشبكة مع الإعلامية أماني الخياط، ما تسبب في رحيلها..للمزيد

الإعلامية أماني الخياط

الإعلامية أماني الخياط

قال الإعلامي سعيد حساسين، مالك قناتي العاصمة، إن القناة تعاقدت مع الناقد محمود معروف على تقديم برنامج فني يتناول السير الذاتية للفنانين من الزمن الجميل..للمزيد

محمود معروف_أرشيفية

محمود معروف_أرشيفية

أعلنت الشركة المتحدة «شركة مساهمة مصرية»، والمسؤولة عن إدارة شركة راديو النيل عن تعاقدها مع وكالة ميديا سيتي لتصبح وكيلًا إعلانيًا حصريًا لإذاعة “ميجا إف إم”..للمزيد

«ميديا سيتي» وكيل إعلاني لإذاعة «ميجا إف إم»

«ميديا سيتي» وكيل إعلاني لإذاعة «ميجا إف إم»

سجل الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج «قصر الكلام» على شاشة “النهار one”، حلقة خاصة من واحة سيوة..للمزيد

الدسوقي رشدي – أرشيفية

الدسوقي رشدي – أرشيفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

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