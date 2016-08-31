أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إطلاق موقع إلكتروني لرصد التهديدات الموجهة لشركات الطيران

Google+ Print
إطلاق موقع إلكتروني لرصد التهديدات الموجهة لشركات الطيران إطلاق موقع إلكتروني لرصد التهديدات الموجهة لشركات الطيران

موقع إلكتروني لرصد التهديدات الموجهة لشركات الطيران

أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني، عن إنشاء موقع إلكتروني لرصد التهديدات الأمنية التي يمكن أن تواجهها شركات الطيران العالمية.

وتم الإعلان عن الموقع خلال المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي انعقد في الرياض، حيث قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي، إن الموقع يهدف إلى “تحفيز سلطات الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التهديدات”.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» فقد اعتبر السويدي أن حماية شركات الطيران من الأعمال العسكرية في مناطق الصراع والحروب، بدأ يشكل هاجسًا أمام شركات الطيران، مشيرًا إلى أن شركات الطيران المدني تتفادى دولًا مثل سوريا والعراق واليمن، من خلال تغيير المسارات الجوية، مما يكبدها الكثير من الخسائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا