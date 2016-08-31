إطلاق موقع إلكتروني لرصد التهديدات الموجهة لشركات الطيران

أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني، عن إنشاء موقع إلكتروني لرصد التهديدات الأمنية التي يمكن أن تواجهها شركات الطيران العالمية.

وتم الإعلان عن الموقع خلال المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي انعقد في الرياض، حيث قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي، إن الموقع يهدف إلى “تحفيز سلطات الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التهديدات”.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» فقد اعتبر السويدي أن حماية شركات الطيران من الأعمال العسكرية في مناطق الصراع والحروب، بدأ يشكل هاجسًا أمام شركات الطيران، مشيرًا إلى أن شركات الطيران المدني تتفادى دولًا مثل سوريا والعراق واليمن، من خلال تغيير المسارات الجوية، مما يكبدها الكثير من الخسائر.