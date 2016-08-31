تعرض أربعة أطفال للصعق الكهربائى بأحد الفنادق بمدينة العلمين

- قامت وزارة السياحة بإيفاد ثلاث لجان من مكاتبها بمرسى مطروح والقاهرة إلى الفندق محل الواقعة للتحقيق فى صحة ما أثير حول تعرض 4 أطفال للصعق الكهربائى داخل جاكوزى بالجناح الخاص بهم بفندق أوشن بلو بقرية مارينا.

-قامت اللجنة الاولى بالاطلاع على تراخيص المنشأة التى تبين أنها سارية ومجددة حتى 7/9/2017.

- كما قامت لجنة من ممثلى وزارة السياحة ومباحث العلمين وإدارة الفندق ومسئولوا الصيانة محل الواقعة بإجراء تجربة عملية على أعمال توصيل الكهرباء بالجاكوزى أثناء تشغيله للتحقق من توافر إشتراطات واحتياطات الامن والسلامة، كما تم إجراء تجارب أخرى على عدة أجنحة بالفندق للتأكد من توافر الاشتراطات الامنية وكذلك التحقق من عدم إستحداثها بعد الحادث.

- وفى السياق ذاته، تم تفريغ كاميرات الفندق للوقوف على حقيقة الشكوى المقدمة من والدة الاطفال وقد تم على أثره إتخاذ قرار من الوزارة بعدم تسكين الجناح محل الواقعة لحين إنتهاء اللجنة المشكلة من جانب النيابة العامة بأعمال الفحص وإعداد تقرير فنى وقد تم التأكد من تنفيذ القرار الصادر.

- وعلى صعيد مواز، أقامت لجنة أخرى بالمعاينة وإستكمال التحقيقات من جانب وزارة السياحة للإطلاع على ما قدمته إدارة الفندق والمتضمنة على:

> 1- تقرير الحماية المدنية والذى أنتهى فيه الرأى إلى الموافقة على التشغيل.

2- تقرير الشركة المسئولة عن الصيانة وهى شركة متخصصة.

3- إسطوانات مدمجة خاصة بتفريغ كاميرات الممرات والاستقبال أثناء الحادث.

- وأفادت إدارة الفندق بقيامها بتقديم جميع تلك الادلة إلى النيابة العامة، وحيث أن اللجنة إرتآت أن هناك تضارب بين أقوال الشاكية وبين ما تقدمت به إدارة الفندق من مستندات وكذلك تقرير الحماية المدنية فقد أوصت اللجنة على ضوء المعاينة بالانتظار لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة.