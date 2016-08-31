هيئة السلع التموينية: إلغاء مناقصة للقمح المستورد نتيجة تقدم عرض واحد لها

قررت لجنة البت الرئيسية فى مناقصات القمح المستورد لصالح هيئة السلع التموينية إلغاء مناقصة شراء القمح المقررة صباح اليوم الأربعاء، لتقدم عرض واحد فقط.

وأوضحت وزارة التموين، فى بيان لها اليوم، أن ذلك يأتى فى ظل عزوف الشركات الموردة عن المشاركة فى هذه المناقصة، والتى تعد أول مناقصة بعد قرار وزارة الزراعة الصادر منذ أيام قليلة، والخاص بحظر استيراد أقماح مصابة بفطر الارجوت، وذلك على الرغم من أن المعايير العالمية تتيح الاستيراد بنسبة إصابة تصل إلى 05.%، وهو ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو". جدير بالذكر أن المخزون الحالى من القمح آمن ويكفى حاجة الاستهلاك لأكثر من 6 أشهر مقبلة.