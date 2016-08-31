تعرف على أسماء طاقمي تحكيم مباراتي الزمالك والوداد

تلقى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الأربعاء يخطره فيه بأسماء طاقمي تحكيم مباراتيه المقبلتين أمام الوداد المغربي.

ويلتقي الزمالك بمنافسه الوداد المغربي يومي السادس عشر والرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسوف يدير لقاء الذهاب الذي يقام في مصر طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا بقيادة دانيال بينيت ويساعده زاكلي سوالي وموسيبدي ستيفنز كمالو والحكم الرابع كولسيندي كوانكجو على أن يكون مراقب اللقاء التونسي مراد الدعمي.

أما لقاء الإياب الذي سيقام في المغرب فسيكون من الكاميرون بقيادة اليوم الوام ويساعده وايفرست موكندي ويانوسا موسى ومحمد مال سولو حكم رابع، ويراقب المباراة كومي أدروما من كوت ديفوار.