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رسميا - سام مرسي ينضم لفريق ميدو السابق

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رسميا - سام مرسي ينضم لفريق ميدو السابق رسميا - سام مرسي ينضم لفريق ميدو السابق

أعلن فريق بارنسلي الإنجليزي عن المصري الدولي سام مرسي لاعب وسط ويجان أتليتك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

مرسي الذي لعب مباراته الأولى بقميص الفراعنة أمس الثلاثاء أمام غينيا كان قد ساهم مع ويجان في الصعود لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويحتل بارنسلي المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الذي يلعب فيه ويجان أيضا لكنه يحتل المركز الـ20 من أصل 24 فريقا يتصارعون للصعود إلى الدوري الممتاز.

سام مرسي (24 عاما) كان قد انضم لويجان في يناير من العام الجاري فقط لويجان أتليتك قبل أن يبدأ رحلة جديدة مع بارنسلي الذي

وقال بول هيكنجبوتوم مدرب بارنسلي عن مرسي "سام تعاقد رائع لنا، هو لاعب سينجح معنا، الخبرة التي يمتلكها في عمر صغير يظهر لك قيمته العالية، أن تلعب 150 مباراة في عمر 24 فقط تجعله مفيدا لنا".

وأضاف "كان لدينا نقصا في وسط الملعب لذا جلب لاعب بموهبة سام أمر رائع، هو تحديدا لا يخاف من التدخلات ولديه سجل رائع في تسجيل الأهداف وأود أن أشكر ويجان على جعله ينضم لنا".

يذكر أن أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق لعب في صفوف بارنسلي قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

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