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لعبة في الجول - الغندور يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' أهلاوي '

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لعبة في الجول - الغندور يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' أهلاوي ' لعبة في الجول - الغندور يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' أهلاوي '

"يا له من هدف رائع.. كنت أتمنى تسجيله".. هذا هو لسان حال العديد ممن يشاهدوا هدفا رائعا يهز الشباك. ومن هنا يبدأ FilGoal.com سلسلة جديدة.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة من (لعبة في الجول) يسأل من خلالها نجوم الكرة المصرية عن (هدف من منافس، تمنى أن يُسجله).

وضيف اليوم هو خالد الغندور نجم نادي الزمالك. فما هي إجابته؟

يختار الغندور لـFilGoal.com: "هدف وليد صلاح الدين للأهلي في مرمى الرجاء في البطولة العربية".

وأضاف "وقتها نجح في المرور من أكثر من لاعب وأحرز الهدف".

ولماذا اختار هذا الهدف؟ يُجيب الغندور قائلا: "أحب اللاعب المهاري. ووليد صلاح يلعب بنفس طريقة لعبي والهدف كان به مهارة عالية. ولذلك اختارته".

وقتها توج الأهلي بلقب البطولة العربية على حساب الرجاء عام 1997.

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