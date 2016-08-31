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المحمدي: لا توجد مشاكل مع منتخب مصر.. وهذه رسالتي لرمضان

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المحمدي: لا توجد مشاكل مع منتخب مصر.. وهذه رسالتي لرمضان المحمدي: لا توجد مشاكل مع منتخب مصر.. وهذه رسالتي لرمضان

"لا توجد أي مشاكل مع " هكذا بدأ لاعب الفراعنة وهال سيتي أحمد المحمدي حديثه بعد عودته لارتداء قميص الفريق الوطني مرة أخرى.

وعاد أحمد المحمدي لتمثيل منتخب مرة أخرى خلال لقاء غينيا الودي الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله يوم الثلاثاء وذلك بعد فترة من الغياب عن ارتداء قميص الفراعنة.

وتحدث المحمدي لقناة "الحياة 2" قائلا:"لا توجد أي مشاكل مع المنتخب، الأمر برمته هو إنه كان من الصعب أن أكون بعيدا عن الفريق وسعيد بالعودة إليه بالطبع".

وأكمل"أن تنضم للمنتخب أمر غاية في الروعة خاصة عندما تعود كمحترف لفريقك مرة أخرى".

وأضاف"لا توجد أي أعذار لنا علينا العمل كي نكون عند حسن ظن الجمهور بنا ونسعدهم بالتأهل لكأس العالم 2018".

وحرص المحمدي على توجيه رسالة لرمضان صبحي زميله في منتخب مصر ولاعب ستوك سيتي قائلا:"شرف لنا كمصريين أن يكون لدينا لاعبا جديدا في أقوى دوري في العالم في إنجلترا".

وأتم"لا بد لرمضان ألا يستعجل الفرصة فهي ستأتي إليه لا محالة، وأتمنى له التوفيق وأن ينجح في استغلالها".

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