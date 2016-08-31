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وكيله لـ في الجول: كريم حافظ كان من السهل تسويقه في أوروبا.. ولانس خطوة قوية له

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وكيله لـ في الجول: كريم حافظ كان من السهل تسويقه في أوروبا.. ولانس خطوة قوية له وكيله لـ في الجول: كريم حافظ كان من السهل تسويقه في أوروبا.. ولانس خطوة قوية له

أكد ممدوح عيد وكيل أعمال اللاعبين وكريم حافظ أن تسويق الظهير الأيسر الجديد للانس الفرنسي كان سهلا خاصة بعد تألقه خلال الموسم الماضي في الدوري القبرصي.

وأتم كريم حافظ يوم الأربعاء رسميا انضمامه لصفوف لانس الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من ليرس البلجيكي.

وتحدث ممدوح عيد لـFilGoal.com قائلا:"كريم كان من السهل تسويقه في أوروبا خاصة وأن الدوري القبرصي يراه العديد من المتابعين لأنه يفرز العديد من المواهب".

وأكمل"كريم تألق مع فريقه أومونيا نيقوصيا وكان أحد أفضل اللاعبين فيه لذلك كان من المنطقي أن تطلب العديد من الفرق ضمه".

وأردف"انتقاله للانس بمثابة خطوة قوية في مسيرته لأنه ناد ذو شعبية كبيرة وهو سيعمل على استغلال تلك الفرصة بكل قوة".

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