أبو ريدة: لا يوجد خلافات مع الهواري ومجاهد.. ونعمل مع الجميع لمصلحة الكرة المصرية

نفى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وجود خلافات مع أي من أعضاء مجلس الاتحاد مثل أحمد مجاهد وحازم الهواري.

وقال أبو ريدة لقناة الحياة 2: "لا يوجد خلافات مع أي عضو في مجلس إدارة الاتحاد، ورغم وجود حازم الهواري وأحمد مجاهد في قائمة غير قائمتي خلال الانتخابات، إلا أننا تحدثنا معا وأكدت لهم على ضرورة العمل معا لمصلحة الكرة المصرية".

وأضاف "نحاول العمل من أجل مصلحة البلد والكرة المصرية، وأثق في كل أعضاء اتحاد الكرة وسنعقد جلسة وديا مع للاتفاق على شكل وطريقة العمل بيننا والملفات التي نبحثها للعمل عليها في الفترة المقبلة".

واستكمل "نسعى للعمل بجد لتحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذ برامجه لتطوير الكرة في مصر، ونفتح أبوابنا للجميع ولكل الزملاء سواء الحاليين في الاتحاد أو السابقين للعمل معا لصالح كرة القدم المصرية".

ثم انتقل للحديث عن وائل جمعة قائلا: "وائل جمعة قيمة أخلاقية كبيرة وكادر مميز لذلك اخترته ضمن قائمتي، وعدم توفيقه في الانتخابات لا يعني الفشل".

وفاز أبو ريدة في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة بعد منافس مع كل من ومحمد الطويلة وماجدة الهلباوي ونادر الزيات. (تعرف على قائمة أعضاء اتحاد الكرة)