في_الدوري – عماد النحاس يتحدث لـ في الجول عن حلم ليستر وحافلة مورينيو والعمل في الأهلي

"الموسم الجديد سيكون قوي وصعب بلا شك.. انظروا للفارق بين البطل والمركز الأخير ستعرفون أن المنافسة شرسة بكل المقاييس".. هكذا تحدث عماد النحاس المدير الفني لفريق أسوان عن طموحه في الموسم المقبل وخطة اللعب والمنافسة مع الأهلي والزمالك في الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من الحوارات مع جميع مدربي فرق الدوري المصري للموسم المقبل تنشر تباعا.

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وتحدث النحاس لـFilGoal.com: "كرة القدم في مصر تتعافى بشكل تدريجي في كل موسم والمنافسة أصبحت قوية في القمة والقاع بدليل الموسم الماضي الذي شهد صراعا قويا على اللقب حتى الأسابيع الأخيرة، كذلك المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة الكونفدرالية مع الإعتراف أن الهبوط حسم بشكل كبير مع نهاية الدور الأول".

"لكي تعود طبيعة الدوري إلى ما قبل ثورة 25 يناير نحتاج فقط إلى عودة الجماهير المشروطة بالالتزام والتشجيع المثالي وهو ما يصب في مصلحة الأندية والمنتخبات بشكل عام، خاصة أن الموسم الجديد شهد صعود أندية جماهيرية مثل الشرقية وطنطا بالإضافة إلى دعم جماهير أسوان لفريق النصر للتعدين".

أسوان الجديد

"أسوان يواجه ضغوط أكبر في الموسم الجديد، خريطة الفريق تغيرت بعد رحيل أكثر من لاعب بسبب انتهاء الإعارة أو رحيل أكثر من لاعب أخر بعد دفع الشرط الجزائي مثل الحارس محمود رضا وأحمد عبد العزيز وإريك تراوري وإبراهيم راضي".

الآن مضطر لبناء فريق جديد على غرار ما حدث الموسم الماضي وبالتساوي مع أي فريق صاعد للدوري الممتاز.

تأجيل حلم ليستر

"الموسم الماضي تحدث البعض عن المقارنة بين تجربة ليستر سيتي وأسوان لكن الظروف مختلفة تماما، الموسم الجديد هدفي الأول هو تجنب الهبوط والبقاء في الدوري الممتاز بعد رحيل عددا من لاعبي القوام الأساسي للفريق".

"ليستر نفسه الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي سيكون له طموح مختلف بعد الصفقات القوية للفرق الكبرى مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول".

أزمات أسوان

"الموسم الماضي الأزمة المالية كانت أكثر ما يهدد الفريق، لكن الموسم المقبل الأمور أصبحت أفضل بشكل نسبي، أسوان أصبح فريق يجذب اللاعبين ولدينا الآن أحمد شديد قناوي وعمر بسام ومهاب سعيد وبقية المجموعة من اللاعبين المميزين".

الظروف المالية صعبة بالفعل وتفرض نفسها على الفريق لكن طموحنا كبير ومجموعة اللاعبين الجدد متفهمة ظروف النادي، وجاءت لنا من أجل هدف محدد وبالتالي أشعر بالتفاؤل بتطور طموح اللاعبين في الفترة المقبلة لنتقدم أكثر في جدول المسابقة وليس البقاء فقط.

أما بخصوص رديف الأهلي والزمالك والإسماعيلي من الصعب حضورهم لأسوان بسبب بعد المسافة ووجود عروض من أندية القاهرة والدلتا، لكن بشكل عام لدينا مجموعة من خبرات ناشئين سابقين في الأهلي والإسماعيلي والتوليفة الجديدة قادرة على تحقيق هدفنا".

خطة الموسم الجديد

"الموسم الماضي اعتمدت على خطة جوزيه مورينيو الذي أعشقه وهي البداية من الدفاع، نحاول الدفاع بطريقة "ركن الحافلة" ثم الاستحواذ على الكرة وكنت أعاني من عدم وجود عناصر تتحول بعد ذلك للهجوم المرتد السريع، في الموسم الجديد أتمنى أن أحقق هذه المعادلة وهي التنظيم الدفاعي ثم الاستحواذ وبعدها المرتدات السريعة".

ظروف النادي تدفعني للواقعية، أنا مطالب بالتأقلم على الأوراق المتاحة لي من اللاعبين بسبب التمويل والحال مختلف في أندية أخرى، المدرب يأتي بفكر ثم يختار لاعبين لتنفيذ هذا الفكر، لكن في أسوان أتيت على مجموعة من اللاعبين للعمل معهم.

تجربة المربع الذهبي

"إنهاء الموسم في المربع الذهبي هو هدف أغلب فرق الدوري، لكن الواقع يقول أنه أمر أهم للإسماعيلي وإنبي وسموحة، أتمنى أن تخدمنا الظروف ونتواجد في منطقة الأمان".

العناصر الموجودة في أي فريق تصنع الفارق ومع الاستقرار والنتائج يتغير الطموح بشكل تدريجي، مثلا المقاصة والمصري وسموحة طموحهم اختلف مؤخرا وتطور بشكل كبير على حساب أندية عديدة، في الموسم المقبل الاتحاد السكندري دعم بصفقات قوية ما يزيد من الضغوط على بقية الأندية التي تنافس في نفس المستوى .

لقب الدوري

"لقب الدوري محصور بين الأهلي والزمالك وصاحب النفس الطويل والاستقرار الأكبر سوف يحصد اللقب".

عودة حسام البدري تمنح استقرار أكبر للأهلي لأنه الأقرب والأدرى بظروف الفريق وأبارك لسيد معوض الانضمام إلى الجهاز الفني.

الزمالك يملك جهاز فني وطني ومدرب شاب وحقق كأس مصر ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين ما يجعل المنافسة بين الجميع قوية.

المدربين الشباب إضافة قوية وقاعدة جيدة للمنتخبات مع الاعتراف بنجاح تجربة باتريس كارتيرون مع دجلة الذي حقق معه طفرة كبيرة ونقله من المركز الـ11 إلى المركز الخامس.

الترشح للأهلي

أشكر كل من رشحني للعمل في الأهلي.. شرف لأي لاعب أو مدرب التواجد في القلعة الحمراء، وأتمنى العمل به بكل تأكيد وأعتقد أنه نجاح كبير أن أترشح للعمل في الأهلي بعد فترة قصيرة من التدريب في أسوان.

قررت البقاء مع أسوان رغم أنني تلقيت عدة عروض من أندية أخرى، سوف أقدم أفضل ما لدي وفي نهاية الموسم سوف أقيم الأمور كما حدث الموسم الماضي.