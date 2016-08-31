رسميا - تشيلسي يستعيد ديفيد لويز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان لضم البرازيلي ديفيد لويز مدافع فريق العاصمة الفرنسي.

ديفيد لويز كان قد رحل عن تشيلسي قبل سنتين متجها إلى باريس سان جيرمان الذي حقق معه لقب الدوري الفرنسي وكأس الدوري وكأس فرنسا مرتين.

وأعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان لضم المدافع البرازيلي وإعادته من جديد لستامفورد بريدج.

ويتبقى فقط الاتفاق بين تشيلسي ولويز على البنود الشخصية والفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب.

ديفيد لويز خاض من قبل تجربة ناجحة مع تشيلسي بعد انتقاله إليه من بنفيكا في 2011 حقق خلالها لقب كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.