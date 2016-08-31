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بالصور.. أول لقاء بين «قلاش» ومتحدث الداخلية السابق بعد أزمة «الصحفيين»

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نقيب الصحفيين واللواء أبو بكر عبد الكريم خلال الحفل

نقيب الصحفيين واللواء أبو بكر عبد الكريم خلال الحفل

جمع الحفل الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لتكريم الأعمال الدرامية المتميزة فى مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام 2016، بين يحيى قلاش نقيب الصحفيين واللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث الرسمى السابق لوزارة الداخلية.

 ويعد ذلك أول لقاء عقب أحداث اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين، وعنف النقيب يحيى قلاش للواء أبو بكر عبد الكريم أثناء مداخلة هاتفية على أحد البرامج التليفزيونية قائلاً: “أنت ما بتكلمشى نقيب عندك فى الداخلية”، وتصافح الطرفان ودار حديث بينهما على هامش مشاركتهما فى الحفل.

شارك فى الحفل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجمال فهمى عضو المجلس ومقرر لجنة الحقوق الثقافية، والفنانة إنعام محمد على رئيس لجنة التحكيم، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، والفنانة منى زكى، واللواء أبو بكر عبد الكريم والكاتب الصحفى محمد عبد القدوس.

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