ماركوس ألونسو: اللعب لتشيلسي كان بمثابة الحلم وتحول لحقيقة

(إفي): أكد المدافع الإسباني ماركوس ألونسو أنه لم "يكن صعبا" بالنسبة له قبول عرض تشيلسي الإنجليزي، لأنه كان الفريق الذي طالما تمنى اللعب له.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد أعلن رسميا اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني، 25 عاما، لخمسة مواسم قادمة مقابل نحو 23 مليون جنيه إسترليني (27 مليون يورو) قادما من فيورنتينا الإيطالي.

وقال ألونسو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "أنا سعيد للغاية. لقد حققت خطوة للأمام في مسيرتي وأعتقد أن هذا هو المكان المثالي من أجل مواصلة التطور. هذا هو وقت الفوز بالألقاب".

وأضاف "عندما علمت باهتمامهم بالتعاقد معي، كان القرار سهلا بالنسبة لي. أصدقائي وعائلتي يعلمون جيدا بأن تشيلسي هو النادي الذي طالما حلمت باللعب له، ولهذا فأنا متحمس للغاية لهذا التحدي ولدي رغبة كبيرة في اللعب والعمل مع زملائي الجدد".

وسينافس ألونسو من أجل حجز مكانة أساسية في الجانب الأيسر لـ"البلوز" مع مواطنه سيزار أزبيليكويتا الذي يشغل هذا المركز خلال السنوات الأخيرة.

ويعد ألونسو، 25 عاما، أحد ناشئي ريال مدريد، وهو ليس بغريب عن أجواء البريميير ليج حيث لعب من قبل في الفترة ما بين 2010 و2013 والنصف الثاني من موسم (2013-14) في صفوف فريقي بولتون واندررز وسندرلاند.

وتعتبر هذه هي الصفقة الرابعة التي يبرمها النادي اللندني هذا الصيف بعد ضم كل من المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي (مارسيليا) ولاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي (ليستر سيتي)، والحارس البرتغالي إدواردو (دينامو زغرب).