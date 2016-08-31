فلورنتينو بيريز: فريقنا رائع ومن المستحيل تحسين جودته

(إفي): قال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الأربعاء خلال توقيع اتفاق رعاية مع شركة هانكوك الكورية للإطارات، إن فريقه "رائع" وإنه "من المستحيل تحسين جودته".

وأبدى بيريز رضاه الكبير عن اللاعبين الموجودين حاليا بالنادي الملكي، وذلك في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية، حيث لم يجر أي صفقات من العيار الثقيل باستثناء استعادة مهاجمه الشاب ألفارو موراتا من يوفنتوس.

وقال رئيس الفريق الملكي: "هذا الموسم سيكون مليئا بالتحديات، نجحنا في التتويج بكأس السوبر وفزنا بأول مباراتين في الليجا. لدينا فريقا رائعا ومن المستحيل تحسينه. أيضا لدينا مدرب كزيدان، الذي قدم مساهمات لا غنى عنها للفريق".

وأضاف أن مدريد ريال مدريد "يعي بالمسؤولية" التي يحملها على عاتقه هذا الموسم، مؤكدا أنه يرغب هو وجهازه الفني في إظهار "قدرتهم" هذا العام بعد التتويج الموسم الماضي بلقب دوري الأبطال الأوروبي للمرة الحادية عشرة.