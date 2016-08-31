مصرع 16 شخصًا وإصابة 85 في حادث سير بتونس

لقي 16 شخصًا مصرعهم، وأصيب 85 آخرون منهم 14 في حالة حرجة، في حادث تصادم بين شاحنة ثقيلة وحافلة لنقل الركاب ببلدة تابعة لولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحادث نتج عندما اصطدمت شاحنة ثقيلة محملة بالأسمنت بحافلة لنقل الركاب تابعة للشركة العامة للنقل في القصرين في منطقة خمودة من معتمدية فوسانة بولاية القصرين.

وقالت الوزارة إن الشاحنة “ارتطمت في مرحلة ثانية بعمود كهربائي للضغط العالي مما تسبب في سقوطه على عدد من السيارات” ما أدى إلى اشتعال كلي لـ14 سيارة مدنية، واشتعال الشاحنة المتسببة في الحادث وتضرر سيارة مدنية وتضرر حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين.

ونفى ياسر مصباح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي أن يكون الحادث عملًا إرهابيا كما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي.