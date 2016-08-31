انسحاب عدد من مستوردي القمح من مناقصة «التموين» بعد قرار حظر “الأرجوت”

قررت لجنة البت الرئيسية في مناقصات القمح المستورد لصالح هيئة السلع التموينية، اليوم الأربعاء، إلغاء مناقصة شراء القمح المقررة صباح اليوم – الأربعاء- لتقدم عرض واحد فقط.

ويأتي عزوف الشركات الموردة عن المشاركة في هذه المناقصة والتي تعد أول مناقصة بعد قرار وزارة الزراعة الصادر منذ أيام قليلة والخاص بحظر استيراد أقماح مصابة بفطر الأرجوت، وذلك على الرغم من أن المعايير العالمية تتيح الاستيراد بنسبة إصابة تصل الى 05. %، وهو ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الـفاو”.

جدير بالذكر أن المخزون الحالي من القمح آمن ويكفي حاجة الاستهلاك لأكثر من 6 أشهر مقبلة.

وأكدت مصادر مسئولة لوكالة “ONA”، أن مستوردي القمح كانوا متقدمين للمناقصة التي أعلنت عنها هيئة السلع التموينية إلا أنهم انسحبوا بعد قرار وزير الزراعة بحظر استيراد الأقماح المصابة بفطر الأرجوت.