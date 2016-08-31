المعارضة السورية تتقدم نحو «حماة» الخاضعة لسيطرة الحكومة

قالت المعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة تقدموا لمسافة أكبر نحو مدينة حماة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليوم الأربعاء، وسيطروا على بلدة في هجوم يهدد المناطق الموالية للحكومة والتي تقطنها أقلية من المسيحيين والعلويين شمالي المدينة.

وبحسب “رويترز” فقد ذكرت جماعة جند الأقصى المتشددة في بيان على الانترنت أنها سيطرت بالكامل على بلدة صوران التي تبعد نحو 14 كيلومترا شمالي حماة على الطريق السريع الرئيسي بين حلب ودمشق.

وسيطر تحالف الجيش السوري الحر وجماعات معارضة أخرى على عدد من البلدات والقرى منذ بدء هجومهم يوم الاثنين في ريف حماة الشمالي.

ويتقدم المقاتلون جنوبا من محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى قطاع من الأراضي تسيطر عليه الحكومة ويمتد إلى العاصمة دمشق.

وقال المرصد السوري الذي يتابع الصراع المستمر منذ 5 سنوات إنه تمت السيطرة على “صوران” وإن الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة.