تكريم على جمعة والأنبا موسي بمهرجان «سماع»‎

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، مدير صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، عن تكريم الدكتور على جمعة، والأنبا موسى، أسقف الشباب بالقاهرة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان “سماع” للموسيقى والإنشاد الروحى، والمقرر إقامته في 20 سبتمبر المقبل.

وأكد موسس المهرجان، الدكتور انتصار عبد الفتاح، أن الدورة تشهد مشاركة فرق من 23 دولة، خاصة وأن 5 منها تتواجد لأول مرة منها السنفال ورومانيا وإسبانيا.

وأشار عبد الفتاح، إلى أنه تم اختيار أندونسيا لتكون ضيف شرف المهرجان هذاالعام، لافتا إلى أن المخرج عمر عبد العزيز، والمصور سمير فرج، سيتوليا تنفيذ أول فيلم تسجيلى عن المهرجان، ومن المقرر تصويره بحوالى 31 كاميرا.