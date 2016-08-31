أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«أبو محمد العدنانى».. من «القاعدة» بالعراق حتى مقتله تحت لواء «داعش» بسوريا

Google+ Print
«أبو محمد العدنانى».. من «القاعدة» بالعراق حتى مقتله تحت لواء «داعش» بسوريا «أبو محمد العدنانى».. من «القاعدة» بالعراق حتى مقتله تحت لواء «داعش» بسوريا

أبو محمد العدنانى

يعد أبو محمد العدناني، من أكثر الشخصيات البارزة في تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية «داعش»، ويعتبر مسؤولًا عن أهم العمليات التي نفذها التنظيم خارج مناطق وجوده في العراق وسوريا، هو «طه صبحي فلاحة»، من بلدة بنش بمحافظة إدلب شمالي سوريا، ومن مواليد عام1977.

بايع العدنانى، تنظيم القاعدة منذ عشر سنوات، ووفقًا لمؤسسة “بروكينغز” فقد سجنته القوات الأمريكية في العراق ما بين 2005 : 2010، حيث التقى لأول مرة مع أبو بكر البغدادي في سجن أمريكي بالعراق، إلى أن التحق بتنظيم القاعدة تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي في العراق تحت اسم “دولة العراق الإسلامية” قبل إعلان انضمام سوريا لدولة الخلافة على حد زعمهم، وذلك بحسل ما نشرته الـ BBC عربية.

صنفته واشنطن بـ “إرهابيًا عالميًا”، حيث كان واحدًا من أوائل المقاتلين الأجانب الذين حاربوا القوات الأمريكية في العراق بعد غزوه عام 2003، إلى إنه أعلن في فتوى أصدرها في سبتمبرعام 2014 عن تأسيس ما يعرف بالدولة الإسلامية فى سوريا والعراق “داعش”، ويعتبر المسؤول الأول عن العمليات الخارجية للتنظيم، وأحد أبرز من أشرفوا على عمليات الدعاية ونشر تسجيلات تحريضية، بهدف تجنيد المقاتلين، أو التشجيع على شن هجمات.

وأصدر العدناني منشورًا في مجلة “دابق” التابعة للتنظيم، يحمل فتوى وتحريض على قتل تابعى الدول الغربية المشاركة فى التحالف الدولى فى الحرب ضدهم، وكان العدناني من بين عدد قليل ممن بقي على قيد الحياة من الأعضاء المؤسسين لتنظيم الدولة، إلى جانب أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم.

ويعد العدناني هو ثالث شخصية كبيرة من قيادات التنظيم، تقتل هذا العام، بعد مقتل أبو علي الأنباري نائب البغدادي، وأبو عمر الشيشاني، قائد التنظيم العسكري، حيث جرح العدنانى في غارة جوية بالعراق في ينايرهذا العام بمحافظة الأنبار، إلى أن انتقل بعدها إلى الموصل.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة 5 ملايين دولار أمريكي مقابل أي معلومات تفضي إلى قتله أو القبض عليه، إلى أن أعُلن عن مقتل العدناني في غارة جوية في بلدة الباب، قرب مدينة حلب السورية أمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا