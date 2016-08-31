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الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل توأمته مع الجزيرة الإماراتي

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الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل توأمته مع الجزيرة الإماراتي الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل توأمته مع الجزيرة الإماراتي

يعقد نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الخميس للإعلان عن تفاصيل توأمته مع الجزيرة الإماراتي والتي تم توقيعها في وقت سابق.

ويتواجد مسؤولو الجزيرة في خلال الفترة الحالية في ظل الاستعدادات لملاقاة أهلي دبي في السوبر الإماراتي في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ملاعب ناديه مفتوحة أمام الجزيرة للتدرب عليها استعدادا لخوض السوبر الإماراتي.

يذكر أن وفد من نادي الجزيرة زار مقر الزمالك قبل عدة أيام والتقى بمرتضى منصور وتحدثا فيها عن اتفاقية التوأمة والتي من المقرر الكشف عن تفاصيلها غدا الأربعاء.

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