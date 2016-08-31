نائب النور عن إقرار قانوني «الكنائس» و«ختان الإناث»: «إنا لله وإنا إليه راجعون في الدولة الإسلامية»

أعلن الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، لأبناء دائرته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، عن رفضه لقانون بناء الكنائس، قائلا: “هذا القانون سيغير شكل الدولة الإسلامية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما أعلن أيضًا لرفضه لتجريم عملية ختان الإناث بنشر تعليق آخر، قائلا: “أعلنت رفضى تحت قبة البرلمان عن تجريم عملية الختان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”، ليرد عليه أحد متابعيه، بقوله: “إنها الحرب على الإسلام”.

يذكر أن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب محمد صلاح خليفة، أكد خلال الجلسة العامة، أن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص)، وأرفض تجريمه لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة.