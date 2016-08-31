«النواب» يوافق على تقارير اللجان النوعية حول اتفاقيات قروض لمشاريع كهربائية

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون العربية حول اتفاقيات قروض لمشاريع كهربائية.

وتضمنت التقارير، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 239 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجا وات الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 بين حكومة مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية.

كما تضمنت التقارير – التي وافق عليها المجلس – قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين حكومة مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس 2016.

وتضمنت التقارير كذلك، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 297 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل 2016.

وشملت موافقات المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016.

أ ش أ