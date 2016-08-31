رئيس الوزراء الأردني يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي‎

مراسل «ONA»:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية ، والوفد الوزاري المرافق له ،علي طائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين ، ترأس وفد بلاده فى فعاليات الدورة الـ26 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه تم إنهاء اجراءات رئيس وزراء الأردن والوفد الوزاري المرافق له والذي يضم 48 مسئولا من الاستراحة الحكومية بالمطار على طائرة خاصة حيث كان في الوداع بالمطار وزير النقل الدكتور جلال سعيد .

والتقي رئيس الوزراء الاردني خلال زيارتها لمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى .

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة العربية، حيث توافقت الرؤى إزاء أهمية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض الدول العربية بما يحفظ كياناتها ومؤسساتها الوطنية، ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويمهد الطريق لإعادة إعمارها بما يشجع النازحين واللاجئين على العودة إلى أوطانهم والاستقرار فيها .

وأعرب رئيس الوزراء الأردنى عن ارتياحه لوتيرة الزيارات الثنائية المتبادلة بين الجانبين، والتى تعكس حرصاً مشتركاً وإرادة قوية لتنمية العلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب .

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود تطوير الجامعة العربية باِعتبارها الإطار التعاونى الجامع للدول العربية، والذى يُمكِن أن يساهم بفاعلية فى كافة جهود التكامل الاقتصادى وتحقيق التنمية المنشودة فى الدول العربية من خلال دعم وتعزيز العمل العربى المشترك.