تخصيص 59 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالوادى الجديد

قال الشيخ محمد بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، إن المديرية انتهت من تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك، حيث تم تحديد وتجهيز 59 ساحة ، إلى جانب المساجد وتوفير إمام وخطيب احتياطى لكل مسجد.

وأضاف بخيت، أنه تم استبدال ساحة المطار، بساحة مركز شباب الخارجة، كما تم تحديد 13 ساحة لصلاة العيد بمركز الخارجة وهى :"ساحة مركز شباب الخارجة، ومسجد البري، ومسجد سيد الشهداء بحى الزهور، ومسجد عبد المنعم رياض، والأمل ، ومسجد السبط، وسوق الجنة بالسبط البحرى، وعباد الرحمن بالسبط الشرقى ،والأنصار، وعمار ابن ياسر بحى 25 يناير ، وقرية الثورة وقرية ناصر".

وأوضح بخيت، أنه تم تخصيص 18 ساحة بمركز الداخلة وهى: "نادى الداخلة الرياضي، وساحة مدرسة الإعدادية بالعوينة، وساحة حى الزهور، وساحة مستشفى الداخلة العام ،وساحة رياض ، وساحة المسجد الكبير بالقصر ،والمدرسة الابتدائية بالقصر والمدرسة الابتدائية بالقصر ومسجد صابر بموط والإعدادية بالهنداو، والملعب الثلاثي بالراشدة، والأمل الاعدادية بقرية الراشدة، والمدرسة الابتدائية بأسمنت وساحة بدخلو والأمل الإعدادية بالراشدة و الآمال بغرب الموهوب، وساحة بئر 10 بغرب الموهوب وأرض المعسكر بغرب الموهوب والجهاد بغرب الموهوب، ومركز شباب الجديدة، والمدرسة الإعدادية بالموشية ومركز شباب عين القضا بالجديدة، والمعهد الديني بالقلمون ، وجمعية تنمية المجتمع ومدرسة عزب الموشية بالموشية.

وتم تحديد 4 ساحات في مركز بلاط هم: ساحة البشندى، وساحة المنتزه ببلاط وساحة تنيدة، وساحة الشوش.

وفي مركز الفرافرة، تم تحديد 5 ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك وهم: ساحة مسجد عبد الحميد بالنهضة، ساحة مسجد اللواء بمدينة الفرافرة، وساحة مسجد ناصر بمدينة الفرافرة، وساحة مسجد القرية الجديدة باللواء صبيح، وساحة مسجد عائشة عبد الرحمن بالنهضة.

وتم تحديد 6 ساحات لصلاة العيد بمركز باريس وهم: ساحة مركز شباب باريس، وساحة مركز شباب المكس القبلي، والسنترال بمدينة باريس، مسجد الصحابة بمدينة باريس، مسجد قرية جورمشين، ومسجد عدن الكبير.