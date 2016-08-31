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تخصيص 59 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالوادى الجديد

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تخصيص 59 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالوادى الجديد تخصيص 59 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالوادى الجديد

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال الشيخ محمد بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، إن المديرية انتهت من تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك،  حيث تم تحديد وتجهيز 59 ساحة ، إلى جانب المساجد وتوفير إمام وخطيب احتياطى لكل مسجد.

 

 

وأضاف بخيت، أنه تم استبدال ساحة المطار، بساحة مركز شباب الخارجة، كما تم  تحديد 13 ساحة لصلاة العيد بمركز الخارجة وهى :"ساحة مركز شباب الخارجة، ومسجد البري، ومسجد سيد الشهداء بحى الزهور، ومسجد عبد المنعم رياض، والأمل ، ومسجد السبط،  وسوق الجنة بالسبط البحرى، وعباد الرحمن بالسبط الشرقى ،والأنصار، وعمار ابن ياسر بحى 25 يناير ، وقرية الثورة وقرية ناصر".

 

 

وأوضح بخيت، أنه تم تخصيص 18 ساحة بمركز الداخلة وهى: "نادى الداخلة الرياضي، وساحة مدرسة الإعدادية بالعوينة،  وساحة حى الزهور، وساحة مستشفى الداخلة العام ،وساحة رياض ، وساحة المسجد الكبير بالقصر ،والمدرسة الابتدائية بالقصر والمدرسة الابتدائية بالقصر ومسجد صابر بموط والإعدادية بالهنداو، والملعب الثلاثي بالراشدة، والأمل الاعدادية بقرية الراشدة، والمدرسة الابتدائية بأسمنت وساحة بدخلو والأمل الإعدادية بالراشدة و الآمال بغرب الموهوب، وساحة بئر 10 بغرب الموهوب وأرض المعسكر بغرب الموهوب والجهاد بغرب الموهوب، ومركز شباب الجديدة، والمدرسة الإعدادية بالموشية ومركز شباب عين القضا بالجديدة، والمعهد الديني بالقلمون ، وجمعية تنمية المجتمع  ومدرسة عزب الموشية بالموشية.

 

 

وتم تحديد 4 ساحات في مركز بلاط هم: ساحة البشندى، وساحة المنتزه ببلاط وساحة تنيدة، وساحة الشوش.

 

 

وفي مركز الفرافرة، تم تحديد 5 ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك وهم: ساحة مسجد عبد الحميد بالنهضة، ساحة مسجد اللواء بمدينة الفرافرة، وساحة مسجد ناصر بمدينة الفرافرة، وساحة مسجد القرية الجديدة باللواء صبيح، وساحة مسجد عائشة عبد الرحمن بالنهضة.

 

 

وتم تحديد 6 ساحات لصلاة العيد بمركز باريس وهم: ساحة مركز شباب باريس، وساحة مركز شباب المكس القبلي، والسنترال بمدينة باريس، مسجد الصحابة بمدينة باريس، مسجد قرية جورمشين، ومسجد عدن الكبير.


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