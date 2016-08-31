مهلة أسبوعًا لمدير مدرسة الجلاء الصناعية بنات لتجهيزها قبل بداية الدراسة

أمهلت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدير مدرسة الجلاء الصناعية بنات أسبوعًا، لتجهيزها لاستقبال الطالبات فى بداية العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك خلال زيارتها المفاجئة للمدرسة ولاحظت وجود هيش بالفناء وارتفاع مستوى الحشائش بالفناء وخلف المبانى، وعدم تقليم الأشجار بالمدرسة، وعدم دهان سور المدرسة الخارجى بعلم مصر، وعدم استواء الرصيف المؤدى لمدخل المدرسة.

وعلى الفور أصدرت توجيهاتها بإحالة جميع المتابعين للمدرسة فترة الإجازة الصيفية للشئون القانونية وكذلك مدير المدرسة حال انقضاء المهلة دون إنجاز لأعمال الصيانة والدهانات والتشجير.