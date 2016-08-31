أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أب يعذب ابنته حتى الموت بعد سرقتها مبلغ مالى من شقيقها بشبرا الخيمة

Google+ Print
أب يعذب ابنته حتى الموت بعد سرقتها مبلغ مالى من شقيقها بشبرا الخيمة أب يعذب ابنته حتى الموت بعد سرقتها مبلغ مالى من شقيقها بشبرا الخيمة

>القليوبية – محمد قاسم

شهدت منطقة شبرا الخيمة جريمة قتل بشعة حيث قام "حداد " بتكبيل ابنته بالحبال وتعدى عليها بالضرب بخرطوم بلاستيك حتي لقيت مصرعها بسبب قيامها بسرقة مبلغ مالى من شقيقها.

وتلقي العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من " تغريد ن ع " – 27 سنة – ربة منزل -  بوفاة شقيقتها " اعتماد " – 21 سنة – " ربة منزل" بمسكن والدها بعد قيام الأب بالتعدي عليها بالضرب وعلي الفور تم إخطار اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية وبانتقال المقدم أحمد حماد رئيس مباحث القسم بإشراف اللواء دكتور اشرف عبد القادر لموقع الجريمة تبين أن الجثة ملقاة علي الأرض بحجرة داخل  الشقة وترتدي ملابسها كاملة وبها كدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ووجود أثر رباط باليدين وعثر رجال المباحث بجوار جثة القتيلة علي قطعة من حبل بلاستيك وخرطوم جلد.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه  ويدعي " ن ع " - 53 سنة - وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأن ابنته المجني عليها متزوجة ومقيمة معه بمنزله بسبب وجود خلافات زوجية مع زوجها وأنها دائما تترك المنزل وقامت بسرقة مبلغ مالي من شقيقها وعندما سألها أنكرت فقام بتقييدها بحبل غسيل وتعدي عليها بالضرب مستخدما خرطوم جلد حتي فارقت الحياة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9059 إداري قسم ثان شبرا الخيمة وبعرضه علي النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365