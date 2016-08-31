أب يعذب ابنته حتى الموت بعد سرقتها مبلغ مالى من شقيقها بشبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة جريمة قتل بشعة حيث قام "حداد " بتكبيل ابنته بالحبال وتعدى عليها بالضرب بخرطوم بلاستيك حتي لقيت مصرعها بسبب قيامها بسرقة مبلغ مالى من شقيقها.

وتلقي العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من " تغريد ن ع " – 27 سنة – ربة منزل - بوفاة شقيقتها " اعتماد " – 21 سنة – " ربة منزل" بمسكن والدها بعد قيام الأب بالتعدي عليها بالضرب وعلي الفور تم إخطار اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية وبانتقال المقدم أحمد حماد رئيس مباحث القسم بإشراف اللواء دكتور اشرف عبد القادر لموقع الجريمة تبين أن الجثة ملقاة علي الأرض بحجرة داخل الشقة وترتدي ملابسها كاملة وبها كدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ووجود أثر رباط باليدين وعثر رجال المباحث بجوار جثة القتيلة علي قطعة من حبل بلاستيك وخرطوم جلد.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه ويدعي " ن ع " - 53 سنة - وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأن ابنته المجني عليها متزوجة ومقيمة معه بمنزله بسبب وجود خلافات زوجية مع زوجها وأنها دائما تترك المنزل وقامت بسرقة مبلغ مالي من شقيقها وعندما سألها أنكرت فقام بتقييدها بحبل غسيل وتعدي عليها بالضرب مستخدما خرطوم جلد حتي فارقت الحياة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9059 إداري قسم ثان شبرا الخيمة وبعرضه علي النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.