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بالصور.. النيابة تعاين موقع حريق ناقلة بترول السويس "ندى 2"

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بالصور.. النيابة تعاين موقع حريق ناقلة بترول السويس "ندى 2" بالصور.. النيابة تعاين موقع حريق ناقلة بترول السويس "ندى 2"

>السويس - سيد نون

عاينت النيابة العامة بالسويس، موقع حريق ناقلة البترول "ندة 2" برصيف ميناء الزيتيات، بعد إخماد الحريق الذى نشب وتمت السيطر عليه، وصافح مدير أمن السويس اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قوات الحماية المدنية والإنقاذ البحرى بعد مشاركتهم فى إخماد الحريق.

 

 

وقال اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إن الحريق تمت السيطرة عليه تماما، وإخمادة والاطمئنان على عدم اشتعال الحريق من جديد، مؤكدا أنه لا توجد إصابات بسبب الحادث.

 

وأوضح مدير أمن السويس، أن الناقلة الصغيرة معطلة منذ 4 سنوات، وكانت تستخدم مخزنا للزيوت، وأن التحقيقات تؤكد أن عامل كان يحضر داخل غرفة معيشته كوب شاى، وتسبب فى نشوب الحريق.

 

وأكد محمد عليوة، رئيس المنطقة الجغرافية للبترول بالسويس، أن النقلة البترولية التى نشب بها الحريق تسمى "ندة 2"، وتم الاطمئنان على السيطرة على الحريق تماما.

 


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