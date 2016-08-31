الرقابة الإدارية تغلق 5 عيادات خاصة لإجرائها عمليات بدون ترخيص بالبحيرة

كشفت هيئة الرقابة الرقابية بالبحيرة اليوم عن مخالفات جسيمة خلال حملتها المكثفة بالقرى الأكثر فقرا بمركزى المحمودية والرحمانية.

رصدت الحملة قيام 5 عيادات خاصة بقرية فيشا بالمحمودية بإجراء عمليات جراحية بدون ترخيص مما يهدد أرواح المرضى بالخطر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاقها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 صيدليات بقريتى فيشا وسمخراط لتداولهم أدوية منتهية الصلاحية وأدوية خاصة بالتأمين الصحى.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة بإشراف اللواء أشرف يوسف قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من القرى النائية والأكثر فقرا للوقوف على مدى تقديم الخدمات المعيشية للمواطنين.

حيث قام فريقا من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة ضم العقيد وليد إدريس والمقدم محمد قديحة والرائد أسامة كمال قرية سمخراط التابعة لمركز الرحمانية وفيشا التابعة لمركز المحمودية بجولة داخل عدد من المصالح الحكومية منها مجالس القرى والوحدات الصحية ومراكز الشباب ومكاتب البريد والتموين والمدارس والوحدات الاجتماعية.

كما قام فريق الرقابة الإدارية بالمرور على الصيدليات بالتعاون مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة وكذلك شملت اعمال الحملة مراجعة حصص الأدوية بالوحدات الصحية ومدى صلاحيتها.