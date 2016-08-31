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بالصور.. استكمال تدريب شباب الوادى الجديد على انتخابات المحليات

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بالصور.. استكمال تدريب شباب الوادى الجديد على انتخابات المحليات بالصور.. استكمال تدريب شباب الوادى الجديد على انتخابات المحليات

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تواصل جمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز بلاط التابع لمحافظة الوادى الجديد وجمعية المستقبل للمعاقين حركيا بالخارجة، تنفيذ برامج التدريب التابعة لمبادرة تمكين الشباب وتدريبهم على خوض انتخابات المحليات بإجمالى 465 شابا وفتاة بالداخلة والفرافرة وبلاط و465 شابا وفتاة من الخارجة وباريس.

وقال محمد موسى رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن إدارة الجمعية بدأت فى تنفيذ 18 ورشة عمل على مستوى مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يقوم مدربين معتمدين بإلقاء المحاضرات وتدريب المشاركين على التفاعل والمشاركة فى القيام بدور المحاضرين وشرح محاور البرنامج التدريبى الشامل للتأهل لخوض الانتخابات المحلية.

وأضاف موسى أن البرنامج يستهدف عددا كبيرا من الشباب والفتيات من الراغبين فى المشاركة فى الانتخابات المحلية حيث يتم تدريبهم على برامج وأسس وقوانين الانتخابات والأهداف الرئيسية من الترشح والمشاركة فى التجربة كثالث استحقاق برلمانى تكتمل به المجالس النيابية والانتخابية لتفعيل دور المجالس المحلى وتمكينها من القيام بدورها ومنح الشباب الفرصة الكاملة لخوض الانتخابات عن وعى وإدراك كامل لمدى أهمية تلك التجربة، مؤكدا على أنه يتم عقد ورش العمل فى الأماكن النائية تيسيرا على المشاركين فى البرنامج من عناء السفر إلى مقر الجمعية بمركز بلاط.

 

 

 

 


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