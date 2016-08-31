«البدري» يرفض إعارة أحمد حمدي لـ«براجا» البرتغالي

رفض حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيل أحمد حمدي لاعب الوسط إلي “سبورتنج براجا” البرتغالي، خلال الموسم الحالي، متمسكًا بمنحه فرصة للمشاركة خلال المباريات المقبلة.

وشدد حسام البدري علي ضرورة مشاهدة اللاعب في التدريبات والمباريات والحكم علي مستواه، خاصة وأن الفريق في حاجة إلي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد البدري للمسئولين بالنادي أن الفريق في حاجة إلي جميع اللاعبين لتحقيق البطولات، خاصة وأن الجماهير تعول كثيرًا علي الفوز بالبطولات خلال الموسم الحالي.

وكان سبورتنج براحا طلب ضم أحمد حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية علي سبيل الإعارة ، ومن ثم شرائه نهائيًا مقابل مليون يورو.