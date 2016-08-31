في_إسبانيا – هدف ' بالكربون ' وشبح هبوط أتليتكو ضمن 6 ملامح للجولة الثانية

"أنا سعيد للبقاء في الليجا، الموسم المقبل سيكون فرصة جيدة لنا جميعا لكي نتطور" هكذا صرح مدرب لاس بالماس كيكي سيتيين عقب ضمان فريقه البقاء ضمن كبار إسبانيا وعدم الهبوط للدرجة الثانية.

ويبدو أن تطور فريق جزر الكناري جاء سريعا للغاية في الدوري.

لاس بالماس جمع 6 نقاط من مباراتين ليتصدر الترتيب العام بفارق الأهاف عن قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

فبعد الفوز على فالنسيا خارج أرضه برباعية في الجولة الأولى، عاد الفريق وتغلب على فريق غرناطة بنتيجة 5-1 في مباريات الجولة الثانية، ليقدم عرضا كرويا رائع للغاية أمام جماهيره على ملعب "جران كناريا".

السعي للهروب من شبح الهبوط

"إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة؛ سننافس على البقاء في الليجا".

لم يجد مهاجم أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان طريقة أفضل من هذه للتعبير عن موقف فريقه بعد التعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري.

الروخيبلانكوس تعادل أمام فريق ليجانيس سلبيا ليحصل على نقطته الثانية بعد التعادل في الجولة الأولى أمام ديبورتيفو ألافيش بهدف لكل فريق.

أسوأ بداية في القرن

بعد الهزيمة في مباراة الجولة أمام إيبار بهدف دون رد، حقق فالنسيا أسوأ بداية له في الدوري الإسباني منذ بداية القرن الحالي.

الهزيمة الثانية على التوالي حرمت الخفافيش من الحصول على أي نقطة من أصل 6 نقاط، ليحطم رقمه السلبي الذي حققه مرتين في 2012-2013 و2013-2014 الذي جمع فيه نقطتين بعد مرور جولتين فقط.

كروس "بالكربون"

في موسم 2014-2015 وبالتحديد في مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الأسبوع 11، سجل توني كروس هدف فريقه الثالث في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو" من تصويبة أرضية زاحفة.

كروس كرر هدفه وكأنه استخدم "الكربون" الناسخ خلال مباراة فريقه أمام فريق سلتا فيجو في هذه الجولة.

لاعب الوسط الألماني اختار هدفه في شباك الحارس سيرخيو ألفاريث الأجمل في مسيرته، بحسب رده على أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أهداف أقل

17 هدفا فقط شهدتهم مباريات الجولة، أي أن أهداف الجولة لم تصل لنصف ما سُجل في افتتاحية الدوري، التي شهدت تسجيل 40 هدفا.

الوداع الأخير

كانت مباراة الجولة هى المباراة الأخيرة للعديد من اللاعبين من فرقهم قبل الرحيل، لكنهم لم يشاركوا فيها.

باكو ألكاسير لم يشارك مع فالنسيا أمام إيبار حيث كان يستعد لإتمام انتقاله لبرشلونة، ونفس الأمر لزميله شكوردان موستافي الذي رحل لأرسنال.

لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا لم يسافر مع فريقه للأندلس للعب أمام بيتيس، وسافر للندن لإنهاء صفقته مع آرسنال التي تمت مقابل 17 مليون جنيه استرليني بناءا على التقارير الواردة من إنجلترا.

يفين كونوبليانكا أيضا لم يشارك مع إشبيلية أمام فياريال قبل إنضمام لفريق شالكه على سبيل الإعارة.

منير الحدادي مهاجم برشلونة جلس على مقاعد البدلاء أمام فريق أتلتيك بلباو، قبل انتقاله فريق فالنسيا على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال ألكاثير لبرشلونة.