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تريزيجيه: أنا من طلب الخروج في إعارة من أندرلخت.. لن أرضى بدور البديل

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تريزيجيه: أنا من طلب الخروج في إعارة من أندرلخت.. لن أرضى بدور البديل تريزيجيه: أنا من طلب الخروج في إعارة من أندرلخت.. لن أرضى بدور البديل

قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أندرلخت المعار لموسكرون إنه هو من طلب الخروج في إعارة من فريقه نظرا لأنه لا يقبل أبدا بدور البديل.

وأعلن موسكرون في وقت سابق عن ضم محمود حسن تريزيجيه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من أندرلخت. (طالع التفاصيل)

وصرح تريزيجيه لقناة "الحياة" قائلا:"لن أرحل عن أندرلخت، وجدت نفسي بدور البديل، وأنا لن أقبل بذلك الدور، وطلبت الخروج في إعارة".

وأضاف "أندرلخت وافق على رحيلي، وانضممت لموسكرون، وسأعود مرة أخرى لفريقي الأساسي".

وعن منتخب "سنصعد لكأس العالم، جميعنا على قدر المسؤولية".

وأتم "أفتقد للكثيرين في منتخب مصر، مثل سعد سمير ومحمد عادل جمعة ومحمد هاني وأحمد سمير وغيرهم، لم أر أي أحد، وأحترم قرارات المدرب".

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا يوم 6 من شهر سبتمبر.

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