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وضعت مولودي قبل تأدية طواف الوداع

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وضعت مولودي قبل تأدية طواف الوداع وضعت مولودي قبل تأدية طواف الوداع

الأربعاء 31-08-2016 11:33

بعد أداء مناسك الحج يبقى طواف الوداع قبل الخروج من مكة وقد تؤدي المرأة الحامل كل مناسك الحج ولكنها تفاجأ بالولادة قبل تأدية طواف الوداع، فهل تعفى المرأة كونها أصبحت نفساء من طواف الوداع؟.

"سيدتي نت" سألت الدكتور محمد يوسف "أستاذ الفقه والشريعة"، بخصوص طواف الوداع بالنسبة للنفساء فأشار إلى ما يلي:
• أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت هو طواف الوداع إلا أنه خفف عن الحائض وبالتالي فإن العلماء يرون أن التخفيف يشمل النفساء والحامل.
• لا يعني أن النفساء تعفى من طواف الوداع أن ليس عليها دماً.
• في حالة الولادة قبل أن تؤدي طواف الوداع يجب أن تذبح شاة في مكة قبل أن تغادرها النفساء، وتطعم منها المساكين.
• لا يجوز لها أن تأكل من هذه الشاة.
• يقصد بالدم الماعز والضأن أو سبع بدنة أو سبع بقرة "جزء من سبعة أجزاء"
• إن لم تجد النفساء مالاً لكي تذبح دماً، فعليها صيام عشرة أيام حين تعود من الحج إلى بلدها إن كانت ليست من أهل البلد.
• الصيام يكون بعد أن تنقضي فترة النفاس وتتأكد من طهرها.

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سيدتي